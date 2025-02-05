الكينج محمد منير يتعاقد مع روتانا لتقديم أعمال جديدة

الكينج محمد منير يتعاقد مع روتانا لتقديم أعمال جديدة

الكينج محمد منير يتعاقد مع روتانا لتقديم أعمال جديدة

كتب: ياسمين محمود

وقّع الكينج محمد منير عقدًا فنيًا مع مجموعة روتانا للموسيقى، بحضور الأستاذ سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لروتانا، ومديرها التنفيذي للشئون الفنية بالقاهرة، أسامة رشدي.

وأعلنت روتانا في بيان صحفي تفاصيل التعاقد، حيث جاء فيه: «وقعت مجموعة روتانا للموسيقى عقدًا فنيًا مع النجم الكبير محمد منير، أحد أبرز رموز الغناء في العالم العربي، وذلك في خطوة استراتيجية تهدف إلى تقديم أعمال غنائية وموسيقية جديدة تليق بتاريخ الكينج ومسيرته الفنية الحافلة».

وقال الرئيس التنفيذي لروتانا: «نعتز بانضمام الكينج محمد منير إلى عائلة المجموعة، بما يمثله من قيمة فنية كبيرة تجاوزت حدود مصر إلى العالم العربي، حيث إن صوته وإرثه الفني يشكلان إضافة حقيقية لرصيد مكتبة روتانا الموسيقية».

ومن جهته، أعرب الكينج محمد منير عن سعادته بهذه الخطوة، قائلًا: «سعيد جدًا بانضمامي إلى روتانا، وأثق أن هذه الشراكة ستثمر عن أعمال تليق بجمهوري الحبيب في مصر والعالم العربي، وأعد الجماهير بمفاجآت قريبة وسأكون دائمًا عند حسن ظنكم».

فيما أعلن أسامة رشدي عن قرب إصدار الأغاني والتحضير للأعمال في أقرب وقت.

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