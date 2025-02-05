وزير الشباب والرياضية: السينما المصرية فخر للعالم العربي

وزير الشباب والرياضية: السينما المصرية فخر للعالم العربي

وزير الشباب والرياضية: السينما المصرية فخر للعالم العربي

كتبت: أميرة عزالدين

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الحاضر مبني على إرث يتطور كل يوم، ومن بين هذا الإرث السينما المصرية، مشيرًا إلى أن السينما العربية تشكّلت من خلال السينما المصرية، وأنها بدأت منذ عام 1930 بفيلم «زينب»، تلاه «سيدة القصر»، وكلاهما تناول قضايا المرأة.

وأضاف «صبحي»، خلال كلمته في حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أنه يشعر بالفخر لتواجده في الدورة التاسعة من المهرجان، والتي تعكس أهمية دور المرأة، مؤكدًا أن أولى رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حول أهمية المرأة في المجتمع.

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تستمر فعالياته حتى يوم ٩ من مايو الجاري.

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