كندة علوش: فخورة بتكريمي في بلدي الثاني مصر

كندة علوش: فخورة بتكريمي في بلدي الثاني مصر

كندة علوش: فخورة بتكريمي في بلدي الثاني مصر

كتبت: أميرة عز الدين

انطلق حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، منذ قليل، والذي يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم، ويشهد تكريم كندة علوش كرمز الإبداع النسائي.

وأوضحت الفنانة كندة علوش، خلال تكريمها في افتتاح مهرجان أسوان الدولي، أنها تعتز بالتكريم وتشعر معه بالفخر بأنه من بلدها الثاني مصر، وخاصة من مدينة أسوان والتي أقامت خلالها حفل زفافها وتعتز به، مشددة على أنها تشعر بالامتنان لمصر وشعبها الذي احتضنتها ومنحها الحب والتقدير وتحمل معها الباسبور المصري.

كنده علوش كندة علوش

جدير بالذكر أن مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته التاسعة، يضم عددا كبيرا من المسابقات ولجان التحكيم المختلفة، وهي «لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة، لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، لجنة تحكيم مسابقة أفلام الجنوب، لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر، مسابقة أفلام الورش»، ويضم 61 فيلما من بينها 30 فيلما تمثل نحو 32 دولة في المسابقتين الطويلة والقصيرة.

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