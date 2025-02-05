بكاء لبلبة لحظة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي بجائزة إيزيس لإنجاز العمر

كتبت: أميرة عز الدين

كرَّم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، منذ قليل، خلال حفل الافتتاح، الفنانة القديرة لبلبة بجائزة إنجاز العمر، والذي يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم.

وأوضحت الفنانة لبلبة خلال كلمة مؤثرة لحظة تسلمها التكريم، أنها أعطت للفن من عمرها في مشوار فني طويل، وقدمت العديد من الأفلام، حيث بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها، مشددة على أنها تشعر بالفخر لتكريمها في دورة تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم.

وتابعت لبلبة والدموع في عينيها متأثرة قائلة: «قدمت ما يقرب من 94 فيلما وجميعها تناولت مشكلات المرأة، وأنها حريصة خلال أفلامها أن تحمل رسالة للمرأة».

وأضافت قائلة: «بتمنى أقدم أفلام تكون فيها حاجة مفيدة وأفلام أكون فخورة بيها بعد وفاتي».