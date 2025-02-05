بكاء لبلبة لحظة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي بجائزة إيزيس لإنجاز العمر

بكاء لبلبة لحظة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي بجائزة إيزيس لإنجاز العمر

بكاء لبلبة لحظة تكريمها في مهرجان أسوان الدولي بجائزة إيزيس لإنجاز العمر

كتبت: أميرة عز الدين

كرَّم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، منذ قليل، خلال حفل الافتتاح، الفنانة القديرة لبلبة بجائزة إنجاز العمر، والذي يحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم.

وأوضحت الفنانة لبلبة خلال كلمة مؤثرة لحظة تسلمها التكريم، أنها أعطت للفن من عمرها في مشوار فني طويل، وقدمت العديد من الأفلام، حيث بدأت مسيرتها الفنية منذ طفولتها، مشددة على أنها تشعر بالفخر لتكريمها في دورة تحمل اسم كوكب الشرق أم كلثوم.

وتابعت لبلبة والدموع في عينيها متأثرة قائلة: «قدمت ما يقرب من 94 فيلما وجميعها تناولت مشكلات المرأة، وأنها حريصة خلال أفلامها أن تحمل رسالة للمرأة».

وأضافت قائلة: «بتمنى أقدم أفلام تكون فيها حاجة مفيدة وأفلام أكون فخورة بيها بعد وفاتي».

لبلبةلبلبة

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا