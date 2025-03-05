انطلاق الأسبوع التدريبي الـ35 للعاملين بالإدارات المحلية في المحافظات

كتب- وائل فايز

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي رقم (35) بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، خلال الفترة من 4 إلى 7 مايو 2025، بمشاركة 133 متدربًا من العاملين بالإدارة المحلية في جميع المحافظات. ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الكوادر المحلية وبناء صفوف ثانية قادرة على مواكبة متطلبات العمل الحكومي الحديث.

برنامج إعداد مدربين متخصصين

وأكدت الدكتورة منال عوض أن برامج الأسبوع الـ35 تعكس تنوع التخصصات واحتياجات المحافظات، حيث يشهد مركز سقارة تنفيذ الأسبوع الثالث والأخير من البرنامج التخصصي لإعداد مدربين متخصصين في المحليات، إلى جانب إطلاق البرنامج القانوني المتخصص في «الشئون القانونية وتنفيذ الأحكام» بالتعاون مع قطاع الشئون القانونية بالوزارة، بمشاركة اثنين من المتدربين من كل محافظة. كما يشهد المركز أيضًا انطلاق البرنامج الفني في «الأوتوكاد للرسم الهندسي» للمستوى المؤهل، بناءً على نتائج اختبارات تحديد المستوى.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن ختام البرنامج التخصصي لإعداد المدربين خلال الأسبوع الـ35 يتوَّج بمناقشة وتقييم 39 حقيبة تدريبية أعدها المتدربون كمشروعات تخرج، وذلك بحضور اللجنة العلمية وعدد من القيادات المحلية العليا من المحافظات، وهو ما يُمثّل خطوة مهمة نحو ترسيخ منهجية التدريب العملي المستدام داخل وحدات الإدارة المحلية.

الخطة التدريبية

من جانبه، أوضح الدكتور عصام الجوهري، مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير والتدريب والمشرف على مركز سقارة، أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لمنظومة التدريب وتسعى إلى تطويرها وتوسيع قاعدة الفئات المستهدفة من برامجها التدريبية، لتشمل مختلف الفئات الوظيفية والمستويات الإدارية والإدارات الأكثر تأثيرًا في إصلاح منظومة الجهاز الإداري بالمحافظات.

وأشار إلى أن الخطة التدريبية لمركز سقارة خلال العام المالي الحالي ركزت على وضع نظامٍ للعمل يدعم المحافظات في إدارة التغيير، مما يمكّن العاملين من التكيف والنجاح بشكل فعّال، وتقديم خدمات تُرضي المواطنين عن أداء الإدارة المحلية.