«التنمية المحلية»: إحالة 104 موظفين للنيابة وفحص شكاوى المواطنين خلال أبريل 2025

استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بشأن جهود قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر أبريل 2025 الذي شهد نشاطًا مكثفًا للقطاع تحت رئاسة المهندس هيثم الدسوقي رئيس القطاع، إذ تم تنفيذ 42 حملة تفتيشية مخططة ومفاجئة، بالإضافة إلى فحص شكاوى للمواطنين في 9 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الغربية، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، مطروح، والدقهلية، وقد شملت هذه الجولات ضبط مخالفات، وتقييم مستوى الخدمات، والتأكد من تنفيذ التكليفات الصادرة من مجلس الوزراء، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات لرصد المخالفات الفورية ومعالجتها.

فحص 26 شكوى متنوعة

وأوضحت عوض، أن القطاع فحص عدد من الشكاوى بلغ عددها 26 شكوى شملت التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتراخيص البناء، والإشغالات، ومخالفات مالية وإدارية، والبيئة إلى جانب تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في مواجهة الفساد الإداري ومظاهر القصور في أداء العاملين، وقد أسهمت هذه الجهود في تذليل معوقات عديدة أمام المواطنين، وترك أثرًا طيبًا في تحسين تعاملهم مع الإدارات المحلية.

إحالة 104 موظفين إلى النيابة العامة

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن تلك الجهود والجولات أسفرت عن إحالة 104 موظفين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية والشئون القانونية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المخالفات التي تم رصدها، مشيدة بكفاءة فرق التفتيش ومتابعتهم الدقيقة للملفات في المحافظات المختلفة.