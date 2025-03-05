خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا عميقًا في سوق العمل

قال الخبير التكنولوجي الأمريكي، الدكتور مايكل شيه، إن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولًا عميقًا في سوق العمل، مؤكدًا أنه بات يحل محل عدد متزايد من المهنيين في مجالات متعددة، بدءًا من برمجة الحاسوب، مرورًا بالطب والتصوير، وحتى في مجالات الإبداع مثل كتابة الروايات والفنون.

مرحلة جديدة من الاضطراب

وأضاف مايكل شيه، خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، : «الذكاء الاصطناعي يظهر لنا يومًا بعد يوم أنه قادر على أداء مهام كثيرة بمستوى يفوق أداء البشر، وهو ما قد يقودنا إلى مرحلة جديدة من الاضطراب الكبير الذي يهدد راحة الإنسان النفسية والاجتماعية»، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا تفوق التهديدات.

تسخير الإنسان للآلات

وأوضح أن قصة التكنولوجيا في جوهرها هي قصة تسخير الإنسان للآلات لتقوم بأدوار تعتمد على قوانين الطبيعة بهدف تقليل الجهد البشري، مضيفًا أن هذا التطور يمثل أمرًا إيجابيًا، متابعًا: «كلما قلّ الجهد البشري المبذول، زاد الوقت الذي يمكننا تخصيصه لتحقيق ذواتنا بطرق أخرى. خذوا مثلًا الغسالة والسيارة؛ لقد وفرتا وقتًا ثمينًا كان يُهدر في مهام بدائية مثل غسل الملابس يدويًا أو التنقل سيرًا على الأقدام».

وشدد على أن الذكاء الاصطناعي قد يُشبه تلك الابتكارات؛ فهو في البداية يثير الخوف لأنه يتفوق على الإنسان في بعض المهام التي نعدّها جوهرًا بشريًا، لكن إذا تعمقنا في فهمه وتسخيره، سنكتشف أنه فرصة عظيمة لتحسين جودة الحياة البشرية.