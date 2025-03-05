موعد صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر مايو

كتب - كريم روماني:

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» لشهر مايو، مؤكدة أنها ستعمل خلال الفترة القليلة المُقبلة على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تمس الحياة اليومية للفئات الأولى بالرعاية، وتركز في الأساس على التمكين الاقتصادي لهذه الفئات وخروجها من دائرة الفقر إلى الإنتاج والاكتفاء الذاتي، إذ تعمل الوزارة حاليًا على إعداد إطار عام للحماية الاجتماعية يتناسب مع قانون الضمان الجديد، وترجمة الالتزامات الوطنية للحماية الاجتماعية التي نصت عليها رؤية مصر 2030، فلدى الوزارة 22 برنامجًا للحماية الاجتماعية يتم تقديمها من خلال العديد من الجهات والهيئات.

برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن الصرف يبدأ اعتبارًا من 15 من شهر مايو الجاري، لافتة إلى أنها تُقدم 13 برنامجًا في مجالات المساعدات الاجتماعية والتأمين الاجتماعي والرعاية الاجتماعية ودعم الإغاثة والطوارئ وذلك بمعدل 60% من إجمالي برامج الحماية الاجتماعية، ومن المقرر أن تستعد خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 لإلحاق 190 ألف حالة ضمن برنامج الدعم النقدي « تكافل وكرامة » بينما من المُخطط تخارج وخروج 180 ألف حالة مع تطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق الدعم النقدي، وستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي.