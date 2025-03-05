5 معلومات عن المنتج وليد مصطفى زوج كارول سماحة.. فارق الحياة بعد صراع مع المرض

حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الوسط الفني، خلال الساعات الماضية، بعد وفاة المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، بعد صراع طويل مع المرض، لذا وصفته زوجته بـ«المناضل» في مواجهة المرض اللعين.

معلومات عن زوج كارول سماحة

نستعرض في التقرير التالي، 5 معلومات عن المنتج الراحل وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة، وذكرياتها معه خلال فترة إصابته بالمرض، وفق لقاء تلفزيوني سابق لها.

- مصري الجنسية، يبلغ من العمر 53 عامًا.

- تزوج من كارول سماحة في أكتوبر 2013.

- جمعتهما قصة حب قوية، إذ لفت «وليد» أنظار «كارول» بطيبة قلبه وذكاؤه.

- لديه ابنتين تالا وأمينة، الأولى والدتها كارول سماحة.

- واجه مرضه برحابة صدر قوية دون يأس.

نعي كارول سماحة لزوجها

وكانت قد كتبت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة «إنستجرام»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض»، ومن المقرّر أن تُؤدّى صلاة الجنازة على المنتج وليد مصطفى عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.