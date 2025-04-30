4 أبراج فلكية يشعر أصحابها بالغربة والوحدة أغلب الوقت.. بينهم الجدي

كتبت: نرمين عزت

الشعور بالانتماء قد يكون صعب المنال مثل التقاط الدخان في الهواء، شعور قد يدمر البعض أحياناً وآخرين يتعايشون معه يدفع دائما الشخص للشعور بالغربة حتى بين عائلته، لا يشعر أن البيت، العمل وحتى الأماكن التي يتردد إليها تنتمي إليه أو هو جزء منها، هؤلاء الناس مهما كثرت صداقاتهم أو كثرت الأماكن التي يزورونها، يشعر جزء منهم دائمًا بأنه غريب، إنهم المتجولون، الباحثون، الذين يبحثون باستمرار عن مكان يناسب روحهم، وفيما يلي نستعرض بعض الأبراج التي يشعر مواليدها بهذا الشعور وفق موقع «myinnercreative»المتخصص في الأبراج.

1- برج الجدي

يتميز برج الجدي بطبيعته العملية والمنضبطة، وعلى الرغم من نهجهم الواقعي في الحياة، فإن هؤلاء الأفراد المجتهدين غالباً ما يشعرون بالانفصال عن العالم من حولهم، ويعتبر من مواليد الأبراج الفلكية التي تشعر بالغربة وسط أسرته واحبائه، لأن طموحهم ومعاييرهم العالية قد تعزلهم أحيانًا عن الآخرين.

بالنسبة للجدي، فإن السعي لتحقيق أهدافهم هو القوة الدافعة لهم، ولكن هذا المطاردة المتواصلة يمكن أن تجعلهم يشعرون بأنهم لا ينتمون إلى أي مكان بشكل كامل.

تشتهر هذه الأبراج الترابية بمرونتها وعزيمتها، لكن وراء هذا المظهر القاسي، يختبئ برج الجدي متوقًا إلى مكان يشعر فيه بالفهم والقبول التام، لذلك، عندما يبدو الجدي بعيدًا أو منفصلًا، فهذا ليس لأنهم منعزلون بل لأنهم يكافحون من أجل العثور على مكان ينتمون إليه.

2- الجوزاء

يُعرف الجوزاء، الذي يرمز إليه التوأم السماوي، بطبيعته القابلة للتكيف والمنفتحة، ومع ذلك، هناك تناقض في شخصيتهم، فرغم امتلاكهم دائرة اجتماعية واسعة، غالبًا ما يشعرون بعدم الانتماء الكامل لأي مكان، لأن طبيعتهم المزدوجة تجعل من الصعب عليهم الاندماج الكامل في أي مجموعة أو مكان.

بالنسبة للجوزاء، الحياة عبارة عن استكشاف وجهات نظر متنوعة والسعي الدائم وراء التحفيز الفكري، ومع ذلك، غالبًا ما يجعلهم هذا السعي الدائم يشعرون بأنهم على الهامش، ولا يستقرون أبدًا في مكان واحد أو مع مجموعة واحدة من الناس، وعندما يبدو الجوزاء مضطربًا أو مترددًا، فهذا ليس لأنهم غير متسقين بل لأنهم في رحلة مستمرة للعثور على مكان يشعرون فيه بأنفسهم.

3- برج الحوت

يُعرف برج الحوت، الذي يمثله سمكتان تسبحان في اتجاهين متعاكسين، بطبيعته المتعاطفة والحدسية، كما أن شعورهم العميق بالفهم والتعاطف غالبًا ما يضعهم في وضع فريد حيث يمكنهم التواصل مع الآخرين ولكنهم ما زالوا يشعرون بأنهم لا ينتمون إلي الناس بشكل كامل.

4- برج القوس

يُعرف القوس، الذي يرمز إليه بالرامي، بروحه المغامرة ومحبة الحرية، حبهم للاستكشاف والسعي الدائم وراء المعرفة غالباً ما يجعلهم يشعرون بأنهم لا ينتمون إلى أي مكان على الإطلاق، وذلك لأن شغفهم بالمغامرة يجعل من الصعب عليهم البقاء في مكان واحد أو مع مجموعة أشخاص واحدة لفترة طويلة.