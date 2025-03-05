سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-5-2025

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-5-2025

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-5-2025

كشفت المواقع الإلكترونية للبنوك سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 3-5-2025، حيث سجلت العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري نحو 164.68 جنيه للشراء مقابل 165.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

تداول سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت وفقًا للمعلن عبر مواقع البنوك الرسمية كالآتي :

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر نحو 164.68 جنيه للشراء مقابل 165.95 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري عند 165.56 جنيه للشراء مقابل 166.05جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

تحدد سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان عند 159.57 جنيه للشراء مقابل 166.03 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

قُدر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر بقيمة 164.97 جنيه للشراء مقابل 166 جنيها للبيع.

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