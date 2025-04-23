بنك مصر يعلن وقف إصدار الشهادات السنوية بداية من الأحد المقبل

قررت لجنة الأصول والخصوم ببنك مصر، خلال اجتماعها الأخير، إجراء بعض التعديلات على الشهادات الادخارية التي تسري اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس في اجتماعه يوم 17 أبريل 2025.





تخفيض العائد 2% على الشهادات الادخارية لأجل 3 سنوات

وتقرر إيقاف إصدار شهادة «طلعت حرب» السنوية ذات العائد الثابت بجميع دوريات صرف العائد، فيما شملت التعديلات خفض العائد على شهادة «ابن مصر» ذات العائد الثابت المتناقص لمدة ثلاث سنوات بنسبة 2%، بمختلف دوريات الاستحقاق.

كما تم تخفيض العائد على شهادة القمة الثلاثية ذات العائد الثابت بنسبة 2%، علما بأنه قد سبق اجراء بعض التعديلات، من أبرزها خفض العائد على «شهادة يوماتي» والشهادات الثلاثية ذات العائد المتغير بنسبة 2.25%، وحساب «سوبر كاش» الجاري والتوفير وذلك بنسب تخفيض 2.25%، لينخفض الحد الأقصى للعائد إلى 19.50% بعد أن كان في نطاق 21.75%، إلى جانب تعديل العائد على الحسابات المرتبطة بالكوريدور بنفس نسبة التخفيض.