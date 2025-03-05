6 سنوات من الحب والرومانسية.. لقطات من حياة كارول سماحة وزوجها الراحل وليد مصطفى

خلال الساعات الماضية، خيم الحزن على الوسط الفني، بعد إعلان الفنانة كارول سماحة عن وفاة زوجها المنتج وليد مصطفى، بعد صراع طويل مع المرض، إذ وصفته بـ«المناضل» في مواجهة المرض اللعين، على مدار سنوات.

قصة حب كارول سماحة وزوجها وليد مصطفى

قصة حب استمرت قرابة الـ6 أعوام، قبل تتويجها بالزواج، عاشتها الفنانة كارول سماحة رفقة زوجها المنتج الراحل وليد مصطفى، منذ أن رآها للمرة الأولى في إحدى حفلاتها بالساحل عام 2007، وفق تصريحات تلفزيونية سابقة لـ«كارول».

على خلفية أغنية كارول سماحة «أول ما قابلتك» تقدم «وليد» لخطبتها عندما دقت الساعة 12 صباحًا في لندن، إذ صنع لها مفاجئة كبيرة حسب وصفها، ووضع خاتم الخطبة بالمشروب الخاص بها، ولكن كارول خشيت من بعض الأمور تفسد عليها زواجها.

خوف كارول سماحة من الزواج

«قبل زواجي من وليد فكرت في 3 أشياء إزاي ممكن أتعامل معها بعد الزواج وهي اختلاف الثقافة بينا عشان مصر ولبنان وديانتي وشغلي بس ولا واحدة منهم اضطريت اتعامل معها ومكنش فيه مشاكل بل بالعكس كل واحد فينا عرف إزاي يعيش بحب كبير مع الثاني» وفق «كارول»، مشيرة إلى أن ما لفت أنظارها تجاه زوجها وليد مصطفى هي طيبته وذكاؤه ي التعامل، خاصة أن الشكل والرياضة كانا مهمان في اختيارها لشريك الحياة.

من هو زوج كارول سماحة؟

- يبلغ من العمر 53 عامًا.

- تزوج من كارول سماحة في أكتوبر 2013.

- جمعتهما قصة حب قوية، إذ لفت «وليد» أنظار «كارول» بطيبة قلبه وذكاؤه.

- لديه ابنتين تالا وأمينة، الأولى والدتها كارول سماحة.

- واجه مرضه برحابة صدر قوية دون يأس.

رسالة وداع حزينة

وكانت قد كتبت كارول سماحة، عبر حسابها على موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو القصيرة «إنستجرام»: «إنّا لله وإنّا إليه راجعون، فقدت اليوم زوجي وحبيبي الدكتور وليد مصطفى بعد رحلة طويلة من الصراع مع المرض»، ومن المقرّر أن تُؤدّى صلاة الجنازة على المنتج وليد مصطفى عقب صلاة الظهر اليوم من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.