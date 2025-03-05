رئيس «السويس للصلب»: مصر أنجزت ما أبهر العالم في سنوات قليلة

رئيس «السويس للصلب»: مصر أنجزت ما أبهر العالم في سنوات قليلة

رئيس «السويس للصلب»: مصر أنجزت ما أبهر العالم في سنوات قليلة

كتبت: أية محسن

قال رفيق ضو، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد المستثمرين الأجانب في مصر، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميق الصناعة وتطويرها كان بمثابة أمر واضح وصريح، مضيفًا: «واليوم، وبكل فخر، نقول للرئيس إنه تم تنفيذ الأمر».

وأعلن «ضو» خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، التي شهدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن افتتاح صرحين صناعيين عملاقين، الأول لإنتاج 5 ملايين طن سنويًا من ركاز خام الحديد ومكوراته، وهي المادة الخام الرئيسية لصناعة الحديد والصلب، والثاني لإنتاج 800 ألف طن سنويًا من قضبان السكك الحديدية، والقطاعات الثقيلة، والستائر المعدنية.

وأكد أن هذه الإنجازات تأتي في ظل ظروف عالمية ومحلية غاية في الصعوبة، إلا أن إرادة الدولة المصرية وجهود أبنائها جعلت من التحدي دافعًا للنجاح، مشيرًا إلى أنهم باتوا قادرين خلال سنة ونصف فقط على ربط القاهرة بمدينة كيب تاون من خلال خطوط إنتاج متقدمة، في إشارة رمزية إلى اتساع الأثر الصناعي المصري في القارة الإفريقية.

ووعد خلال كلمته بتجديد العهد على مواصلة الاستثمار والعمل الجاد في سبيل دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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