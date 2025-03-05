سعر جرام الفضة اليوم السبت 3-5-2025 في الأسواق المحلية.. آخر تحديث

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أسعار الذهب والفضة اليوم، آخر تحديث في سعر جرام الفضة اليوم السبت 3-5-2025 في مختلف الأسواق المحلية، وشمل التحديث سعر عيار 999، الأكثر نقاءً وشيوعًا.

سعر جرام الفضة اليوم

وتوضح «الوطن» آخر تحديث لـ سعر الفضة اليوم في مصر، وفق «جولد بيليون»، وذلك على النحو التالي:

أسعار الفضة اليوم في مصر عيار 999

تداول سعر الفضة اليوم السبت عيار 999 للجرام الواحد قبل احتساب سعر المصنعية نحو 57.5 جنيه للشراء، مقابل 56.5 جنيه للبيع.

سعر 5 جرامات فضة من بي تي سي



وسجلت أسعار الفضة وزن 5 جرامات اليوم من بي تي سي نحو 377.50 جنيه للشراء، مقابل 292.50 جنيه للبيع، مع إضافة 18 جنيهًا للجرام الواحد كمصنعية.

سعر 10 جرامات فضة من بي تي سي اليوم

سجل سعر الفضة وزن 10 جرامات اليوم نحو 725 جنيهًا للشراء، مقابل 585 جنيهًا للبيع، مع إضافة 15 جنيهًا للجرام الواحد كمصنعية.

سعر 20 جراما فضة من بي تي سي اليوم

وصل سعر الفضة وزن 20 جرامًا إلى 1430 جنيهًا للشراء، مقابل 1170 جنيهًا للبيع، مع إضافة 14 جنيهًا للجرام الواحد كمصنعية.