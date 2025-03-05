رئيس مدينة سيوة: تطوير ميدان السوق لجذب السياح من داخل وخارج مصر

رئيس مدينة سيوة: تطوير ميدان السوق لجذب السياح من داخل وخارج مصر

رئيس مدينة سيوة: تطوير ميدان السوق لجذب السياح من داخل وخارج مصر

كتب - محمد بخات

أعلن اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة بمطروح، عن تطوير ميدان السوق أمام قلعة شالي وسط مدينة سيوة، بما يتناسب مع الطراز المعماري السيوي صديق للبيئة، وذلك ضمن الخطة التي جرى وضعها لتطوير المدينة تأكيدا لمكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وتابع رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، خلال جولته الميدانية، أعمال مشروع التنسيق الحضاري لتطوير ميدان السوق في إطار الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي بسيوة، حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضاري، مشددا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمخطط العام للمشروع.

رئيس مدينة سيوة خلال متابعته أعمال تطوير ميدان السوق مع التنسيق الحضاري

الإنارة والري والتجميل

ووجه رئيس مدينة سيوة، في بيان، بسرعة استكمال جميع أعمال الإنارة والري الحديث والتجميل بميدان السوق، مع عمل مقاعد ملائمة للمواطنين، كما جرى متابعة التعديلات والرسومات الجديدة بما يسمح بتيسيرات مرورية للسيارات بالمنطقة.

رئيس مدينة سيوة خلال متابعته أعمال تطوير ميدان السوق مع التنسيق الحضاري

سيوة جاذبة للسياحة

وأوضح رئيس المدينة، أن واحة سيوة جاذبة للسياحة الأجنبية من مختلف دول العالم من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وبولندا وأمريكا والبرازيل وأندونيسيا والفلبين ومن المصريين من مختلف المحافظات المصرية على مدار العام، للاستمتاع بأنماط السباحة المتنوعة من السياحة البيئية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية والسياحة الأثرية وسياحة السفاري، ونسعى دائماً لتطوير المدينة وتقديم الخدمات اللازمة لأهلها وزائريها.

رئيس مدينة سيوة خلال متابعته أعمال تطوير ميدان السوق مع التنسيق الحضاري

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا