رئيس مدينة سيوة: تطوير ميدان السوق لجذب السياح من داخل وخارج مصر

كتب - محمد بخات

أعلن اللواء وليد منصور رئيس مركز ومدينة سيوة بمطروح، عن تطوير ميدان السوق أمام قلعة شالي وسط مدينة سيوة، بما يتناسب مع الطراز المعماري السيوي صديق للبيئة، وذلك ضمن الخطة التي جرى وضعها لتطوير المدينة تأكيدا لمكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وتابع رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، خلال جولته الميدانية، أعمال مشروع التنسيق الحضاري لتطوير ميدان السوق في إطار الحفاظ على الطابع المعماري والتراثي بسيوة، حيث يجري حاليا تنفيذ المشروع بالتعاون بين محافظة مطروح وجهاز التنسيق الحضاري، مشددا على ضرورة الالتزام بما جاء بالمخطط العام للمشروع.

الإنارة والري والتجميل

ووجه رئيس مدينة سيوة، في بيان، بسرعة استكمال جميع أعمال الإنارة والري الحديث والتجميل بميدان السوق، مع عمل مقاعد ملائمة للمواطنين، كما جرى متابعة التعديلات والرسومات الجديدة بما يسمح بتيسيرات مرورية للسيارات بالمنطقة.

سيوة جاذبة للسياحة

وأوضح رئيس المدينة، أن واحة سيوة جاذبة للسياحة الأجنبية من مختلف دول العالم من إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وبولندا وأمريكا والبرازيل وأندونيسيا والفلبين ومن المصريين من مختلف المحافظات المصرية على مدار العام، للاستمتاع بأنماط السباحة المتنوعة من السياحة البيئية والسياحة العلاجية والسياحة الترفيهية والسياحة الأثرية وسياحة السفاري، ونسعى دائماً لتطوير المدينة وتقديم الخدمات اللازمة لأهلها وزائريها.