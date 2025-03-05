خبير اقتصادي: قرار أوبك بزيادة إنتاج النفط سيؤدي إلى انخفاض سعره بشكل كبير

كتبت: أية محسن

قال الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي، إن غالبية أعضاء منظمة أوبك بلس يعتمدون على أن سعر خام برنت يتراوح بين 85 إلى 95 دولارا للبرميل، لتحقيق توازن في موازناتهم العامة، بينما يبلغ السعر حاليا نحو 61 دولاراً، وهو أقل بكثير من المستوى المطلوب، مضيفا أن قرار رفع الإنتاج في ظل هذا التراجع السعري سيؤدي إلى مزيد من الانخفاض في الأسعار، ما يشكل ضغطاً اقتصادياً كبيراً على الدول المنتجة.

زيادة إنتاج النفط

وأشار «سلامة» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن الحديث عن أن زيادة الإنتاج يهدف للحفاظ على حصة أوبك في السوق العالمية غير صحيح، لأن الدول المنافسة خارج أوبك، مثل الولايات المتحدة، النرويج، والبرازيل، لا تملك القدرة على زيادة الإنتاج إلا بمعدلات محدودة تتراوح بين 200 إلى 300 ألف برميل يوميا، في وقت يتوقع فيه ارتفاع الطلب العالمي على النفط بنحو 1.3 مليون برميل يوميا خلال هذا العام.