وتابعت أنَّ استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عمل بلطجي وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أمريكا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أمريكا في هذا الصدد.