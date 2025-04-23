إيران تدين فرض أمريكا عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنفط والغاز
إيران تدين فرض أمريكا عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنفط والغاز
كتب: هاني حسن
أدانت وزارة الخارجية الإيرانية فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على قطاعات الطاقة والنفط والغاز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل.
وأفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأنّ سياسة الولايات المتحدة المتمثلة في فرض عقوبات على الأمة الإيرانية دليل واضح على النهج العدائي الذي يتبعه صانعو السياسات الأمريكية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان، وتجاهلهم لسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وتابعت أنَّ استمرار فرض العقوبات على مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية في إيران عمل بلطجي وغير قانوني ويتناقض بشكل واضح مع ادعاء أمريكا بالحوار والتفاوض ويدل على عدم حسن النية والجدية من جانب أمريكا في هذا الصدد.