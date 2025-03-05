«سيوة بتتكلم أخضر».. مركز طه حسين في مطروح يحتفل بيوم الأرض (صور)

كتب - محمد بخات

قال الدكتور كريم محروس رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الفكرية والبيئية، إنه في إطار الإحتفال بيوم الأرض نظم مركز طه حسين لدعم ذوى الإعاقة بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان «سيوة بتتكلم أخضر الفرص والتحديات»، برعاية الدكتورة آلاء جامع المدير التنفيذي للمركز.

واستعرض خلال فعاليات الندوة عدد من المتحدثين بالتخصصات المختلفة التحديات البيئية التى تواجه سيوة بصفة خاصة، ومصر بصفة عامة، وكيفية دعم برامج المساندة البيئية للواحة الساحرة.

مجسمات مصنوعة من الورق لذوي الهمم

وأوضح «محروس»، أن الندوة أعقبها مجموعة ورش عمل لاعادة التدوير أدارتها الدكتورة آية فتحي، مدرس الفنون الجميلة، كما شارك فيها الطلاب من ذوي الهمم، وكان من أبرز منتجاتها عدة مجسمات مصنوعة من الورق المعاد تدويرة للاشكال التراثية السيوية و شعار جامعة الإسكندرية.

آليات دمج ذوي الهمم في قضايا المجتمع

وأكد الدكتور محمود فرج رئيس وحدة الدمج بالمركز، أهمية إشراك أصحاب الاعاقات المختلفة فى البرنامج التطوعي الخاص بسيوة بتتكلم أخضر كأحد آليات دمجهم فى قضايا المجتمع و تعزيز المواطنة البيئية.