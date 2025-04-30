حصول ذوي الهمم بجامعة أسيوط على 22 ميدالية في بطولة ألعاب القوى

كتب: محمد رفعت

عبّر الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن فخره واعتزازه بالإنجاز الرياضي المشرف الذي حققه طلاب الجامعة من ذوي الهمم، بحصولهم على 22 ميدالية متنوعة في بطولة ألعاب القوى، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ52 من دورة الشهيد الرفاعي، والتي استضافتها جامعة الإسكندرية في الفترة من 19 إلى 23 أبريل 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات.

الطلاب ذوي الهمم يحصدون 22 ميدالية

وأشار «المنشاوي»، في بيان، إلى أن طلاب الجامعة قدموا أداءً بطوليًا تُوّج بحصد 4 ميداليات ذهبية، و6 ميداليات فضية، و12 ميدالية برونزية، وهو ما يعكس قدراتهم الاستثنائية وإصرارهم على النجاح والتفوق في مختلف المجالات، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يضيف لرصيد الجامعة في الساحة الرياضية الجامعية.

وقدّم رئيس الجامعة تهنئته لأبنائه الأبطال، مشيدًا بما حققوه من نتائج مشرّفة تليق باسم ومكانة جامعة أسيوط، كما أشاد بالجهود الحثيثة التي يبذلها مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، وإدارة رعاية الطلاب، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير الدعم الكامل والرعاية المستمرة لطلابها من أصحاب الهمم، انطلاقًا من إيمانها العميق بدورهم الفعّال في خدمة المجتمع وتحقيق التميز.

تأهيل الطلاب للمنافسة في البطولات الرياضية

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا بطلابها من ذوي الهمم، وتحرص على تنمية قدراتهم ومواهبهم من خلال توفير البيئة المناسبة والفرص الداعمة لمشاركتهم الفعالة في مختلف الأنشطة، مشيدًا بالجهود التي يبذلها فريق مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، في تدريب الطلاب وتأهيلهم وتمكينهم من التنافس في البطولات الرياضية على مستوى الجامعات.

وأوضح الدكتور عبدالمولى أن الجامعة شاركت بـ5 طالبات و7 طلاب في مسابقات الإعاقات (البصرية، والذهنية، والحركية، وقصار القامة)، ضمن منافسات ألعاب القوى، رمي الرمح، ودفع العجلة.

وجاءت مشاركة جامعة أسيوط تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، المشرف العام على الأنشطة الطلابية، والدكتورة أمنية محمد، مدير مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب.