قيادية بـ«مصر أكتوبر»: دمج ذوي الهمم مسؤولية وطنية.. ونحرص على تأهيلهم للمشاركة السياسية

أكدت الدكتورة منى عوض، مسؤولة أمانة ذوي الهمم بحزب مصر أكتوبر في الإسكندرية، أن دمج ذوي الهمم في المجتمع أحد المحاور الرئيسية لعمل الأمانة، مشيرة إلى أن الحزب ينفذ برامج تدريبية وتوعوية تهدف إلى تمكين هذه الفئة، وإتاحة الفرصة أمامها للمشاركة الفعالة في الحياة العامة والسياسية.

وأوضحت خلال تصريحات على قناة «إكسترا نيوز»، أن دور الأحزاب لا يقتصر فقط على التمثيل السياسي، بل يمتد إلى دعم قضايا مجتمعية مهمة، وعلى رأسها تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الهمم، لما لذلك من أثر كبير في تحفيز الإبداع والابتكار داخل المجتمع.

وشددت على أن الحزب يعمل على دعم الأسر وتوعيتها بأهمية عدم عزل أبنائهم، مؤكدة أن التوعية المجتمعية تبدأ من الأسرة.

كما أشارت إلى مبادرات الحزب التي تشمل تنظيم برلمانات مصغرة، ومعسكرات تدريبية، وورش عمل تعليمية، إلى جانب تطوير تطبيق إلكتروني يسهّل الوصول إلى الخدمات المقدمة لذوي الهمم.

وتناولت قصص نجاح ملهمة لأطفال من ذوي الهمم، من بينهم أبطال أولمبيون، مؤكدة أن هذه النماذج تعكس الإمكانات الهائلة التي يمكن أن تقدمها هذه الفئة إذا تم تمكينها ودعمها بالشكل الصحيح.