مدير معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل ماضية في التصعيد وتسعى لتهجير الفلسطينيين

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل ماضية في التصعيد وتسعى لتهجير الفلسطينيين

مدير معهد فلسطين للأمن القومي: إسرائيل ماضية في التصعيد وتسعى لتهجير الفلسطينيين

كتبت: أية محسن

قال اللواء حابس الشروف، مدير معهد فلسطين للأمن القومي، إن هناك مؤشرات خطيرة تؤكد نية إسرائيل مواصلة التصعيد العسكري في قطاع غزة، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى إلى تطويق الخناق على الشعب الفلسطيني بهدف إجباره على الهجرة القسرية من أرضه.

وأضاف «الشروف» خلال مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اجتماع «الكابينت» الإسرائيلي المرتقب غدًا قد يسفر عن مصادقة على توسيع العمليات البرية داخل القطاع، في ظل توافق واضح بين الأحزاب اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن هناك نية لدى إسرائيل لنقل السكان الفلسطينيين إلى منطقة رفح جنوب قطاع غزة، وهو ما يشير إلى مخطط تهجيري ممنهج.

وكشف «الشروف» عن معلومات تفيد بوجود اتفاقات مع شركات أمريكية لتوفير مساعدات إنسانية للفلسطينيين في رفح، وهو ما وصفه بـالغطاء الإنساني لعملية التهجير القسري، مشددًا على أن الهدف الأساسي من هذه التحركات هو إنهاء وجود المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، والقضاء على البنية التحتية التي تشكل تهديدًا مستقبليًا لإسرائيل.

وأكد «الشروف» أن السياسات الإسرائيلية لا تزال قائمة على منطق «الإبادة الجماعية، والحرب النفسية، والقتل والتدمير»، وأن عقلية الاحتلال لم تتغير، بل ازدادت تطرفًا في ظل الصمت الدولي والتواطؤ السياسي.

وأشار الشروف إلى ضرورة تدخل المجتمع الدولي لوقف هذا التصعيد الخطير، والضغط من أجل إعادة إطلاق المفاوضات على أسس عادلة تحفظ الحقوق الفلسطينية وتمنع استمرار الكارثة الإنسانية في القطاع.

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