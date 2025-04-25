فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يبني المستقبل.. ويرفض تصفية القضية الفلسطينية

كتبت: أية محسن

أكدت الكاتبة الصحفية، فريدة الشوباشي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل العمل من أجل بناء وطن قوي وآمن، قائم على الشراكة والتعاون المشترك، موضحة أن ما قاله الرئيس بأن «قوتنا في وحدتنا» يعكس رؤيته لبناء الدولة على أسس التكاتف والتنمية وليس الصراعات أو الهدم.

وأضافت الشوباشي، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز»، أن دعوة الرئيس للمستثمرين الكويتيين للدخول في شراكات صناعية بمصر، إلى جانب الاتفاقات التي تم توقيعها مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي، كلها خطوات تؤكد حرص القيادة السياسية على خلق اقتصاد مستدام يؤمّن الحاضر ويضمن مستقبل الأجيال القادمة.

وأوضحت أن الاستثمار في هذه المرحلة لا يمثل فقط دفعة اقتصادية، بل هو وسيلة لتطوير مهارات الشباب المصري وتمكينهم من أدوات المستقبل، قائلة: «كل عام يزداد وعي الأجيال، وتتطور قدراتهم على التعامل مع التكنولوجيا والصناعات الحديثة».

وأشادت بمواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أنه رفض بشكل قاطع التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مشددة على أن موقفه واضح وصادق وحاسم ولا يمكن تغييره أو التأثير عليه، متابعة: «الرئيس لا يبحث عن الحروب، لكنه يخطط دائمًا لمستقبل هذا الوطن، ومع مرور الوقت، سيدرك العالم أن ما يحدث هو مؤامرة لا علاقة لها بالدين، ولا باليهودية، ولا بما يسمى الأرض الموعودة، فهذه أرض فلسطينية، يسكنها الفلسطينيون واليهود والمسيحيون معًا».

وأكدت على أن مصر، بقيادتها السياسية، لا تنفصل عن قضايا الأمة، وتظل دائمًا صوتًا للحق، وسندًا لكل من يسعى للسلام العادل والكرامة الإنسانية.

