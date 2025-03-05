استعدادات الفاتيكان للانتخاب البابا الجديد.. تركيب المدخنة والتوجه لكنيسة سيستين

أصدر مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي، السبت، صوراً وفيديوهات لكنيسة سيستين، في إطار استمرار الاستعدادات للاجتماع السري المعروف باسم «الكونكلاف» الذي يعقد في السابع من مايو لاختيار البابا الجديد للفاتيكان.

وتضمنت الاستعدادات، ظهور فرقة الإطفاء التابعة للفاتيكان يوم الجمعة على سطح كنيسة سيستين وهي تقوم بتركيب المدخنة التي ستصدر دخانا أسود إذا لم يتفق 89 كاردينالا على الأقل على البابا المقبل، إذ يشير الدخان الأبيض إلى أن الناخبين الـ133 من الكرادلة قد اختاروا الرجل الذي سيقود الكنيسة الكاثوليكية في المستقبل.

وفي إطار الحديث عن الاستعدادات لانتخاب بابا الفاتيكان الجديد، كان من المعتاد أن يتم حياكة ثلاثة أردية خاصة بالبابا الجديد بمقاسات مختلفة في إطار عدم معرفة البابا الجديد بحيث يكون الرداء الخاص به جاهز بمجرد الإعلان عن هويته، ولكن هذا العام سقط هذا التقليد إذ تم إبلاغ خياطو«غاماريلي» من قبل الكرسي الرسولي بعدم تصنيع الأردية هذه المرة والاكتفاء بالقديمة منذ الانتخابات السابقة.

سيبدأ الناخبون الكرادلة يوم 7 مايو في كاتدرائية القديس بطرس في الساعة 10:00 صباحًا بالقداس التمهيدي، للصلاة من أجل إرشاد الروح القدس أثناء انتخابهم للبابا الجديد.

وفي الساعة 4:30 من بعد ظهر اليوم نفسه، يجتمع الناخبون الـ133 من الكرادلة في كنيسة بولين للصلاة على ترنيمة القديسين، قبل التوجه إلى كنيسة سيستين القريبة، بعد الموكب، يقسم الكرادلة اليمين الذي يلتزم فيه كل واحد منهم بالوفاء بأمانة بواجب الراعي للكنيسة الجامعة، إذا تم انتخابه.

ويلزم القسم أيضًا الناخبين الكرادلة بالسرية المطلقة فيما يتعلق بكل التفاصيل المحيطة بانتخاب البابا الجديد، بينما يعد برفض أي محاولات من الخارج للتأثير على الانتخابات، ثم يعلن رئيس المراسم الليتورجية البابوية «الخروج من الكنيسة»، ويأمر كل من لم يشارك في المجمع بمغادرة كنيسة سيستين.

بعد ذلك، يقدم الكاردينال رانييرو كانتالاميسا، الواعظ الفخري في البيت البابوي، بالتأمل الثاني للناخبين الكرادلة، بحضور رئيس المراسم الليتورجية، وبعد ذلك، يغادر الكاردينال البالغ من العمر 90 عامًا ورئيس المراسم الليتورجية كنيسة سيستين ويبدأ التصويت برئاسة الكاردينال جيوفاني باتيستا ري، عميد مجمع الكرادلة.

ستُجرى الجولة الأولى من الاقتراع مساء الأربعاء، 7 مايو، وخلال الأيام التالية، سيُصوّت الناخبون الكرادلة أربع مرات يوميًا، مرتين صباحًا ومرتين بعد الظهر، وبعد ذلك يتم حرق جميع بطاقات الاقتراع، وسيتصاعد الدخان من المدخنة التي قد تكون الأكثر شهرة، ليخبر العالم ما إذا كان البابا الجديد قد تم انتخابه أم لا.