كيف يجري الكونكلاف «المجمع المغلق» لاختيار بابا الفاتيكان الجديد؟

يستعد مجمع الكرادلة المغلق المعروف بـ«الكونكلاف»، لعملية انتخاب البابا الجديد للكنيسة الكاثوليكية، داخل كابلة السيكستينا في الفاتيكان.

وفي بداية الاجتماع يتلو الكرادلة القسم الجماعي باللغة اللاتينية، ويضع كل واحد منهم يده على الإنجيل المقدس قائلًا: «أعد، وألتزم وأقسم، وليساعدني الله وهذا الإنجيل المقدس الذي ألمسه بيدي»، بعدها، تُغلق أبواب الكابلة، ويبقى الكرادلة الناخبون فقط داخلها، في عزلة تامة عن العالم الخارجي.

تُسلَّم لكل كاردينال قسيمة اقتراع مستطيلة الشكل (بقياس 12×14 سم)، يقوم بملئها سرًا، ثم، وبالتتابع، يقف الكرادلة ويتوجهون إلى المذبح ليضعوا أصواتهم في صندوق الاقتراع، في اليوم الأول، يُجرى اقتراع واحد فقط بعد الظهر، أما في الأيام التالية، فتُجرى جولتان في الصباح وجولتان في المساء، بحسب ما ذكر الفاتيكان.

ولكي يُنتخب البابا الجديد بشكل قانوني، يجب أن يحصل أحد المرشحين على أغلبية ثلثي أصوات الناخبين الحاضرين، وإذا لم يكن العدد قابلاً للقسمة على ثلاثة، يتم تعديل المطلوب عبر تصويت إضافي.

بعد كل جولة اقتراع، تُحرَق القسائم في موقد خاص داخل الكابلة، ويتابع العالم بترقّب من ساحة القديس بطرس لون الدخان المنبعث من المدخنة:

الدخان الأسود: لم يتم اختيار بابا بعد.

الدخان الأبيض: Habemus Papam! — لدينا بابا جديد!، وفي اللحظة التي يتم فيها انتخاب البابا، يتوجه الكاردينال الأكبر إلى شرفة بازيليك القديس بطرس يحيي المؤمنين في الساحة.

ويذكر أن دار الصحافة الفاتيكانية قد أعلنت أنّ اثنين من أصل 135 كاردينالًا لهم حق التصويت لن يتمكنا من المشاركة لأسباب صحية، ما يُغيّر من العدد المطلوب لتحقيق أغلبية الثلثين.