وزير الإسكان يتفقد مشروع الإسكان الحر بمدينة السويس الجديدة

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، مشروع الإسكان الحر وموقع مشروع ديارنا، وأعمال الطرق وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة؛ لمتابعة سير العمل، يرافقهما مسئولو وزارة الإسكان والمحافظة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، ومسئولو المشروعات.

وخلال الجولة، تفقد وزير الإسكان، ومحافظ السويس، مشروع الإسكان الحر، الذي قارب على الانتهاء، الذي طرحته وزارة الإسكان ضمن أكبر طرح بنحو 400 ألف وحدة سكنية تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف أبريل الماضي.

مشروع الإسكان الحر

واستمع المهندس شريف الشربيني، إلى شرح من المهندسة أسماء مخلوف عن المشروع، إذ أوضحت أن مشروع الإسكان الحر يضم 86 عمارة بها 2064 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا مربعا بموقعين، لافتة إلى أنه يتم تنفيذ مشروع الإسكان الحر على مساحة 142 فدانا، ويتمتع مشروع الإسكان الحر بموقع فريد إذ يقع بالقرب من مناطق خدمية وسياحية وكذلك الجامعة الأهلية، بالإضافة إلى القرب من شاطئ البحر الأحمر وكذلك القرب من منطقة suez gate، كما يقع بالقرب من مشروع ديارنا.

تنفيذ شبكة الطرق

كما تفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، تنفيذ شبكة الطرق بإجمالي أطوال 30 كيلومترا، وشبكات المياه والصرف والري بالمرحلة العاجلة بالمدينة، متابعا تنفيذ شبكة مياه شرب وحريق بطول 20 كيلومترا وتضم 18 غرفة محابس، وشبكة ري بطول 8 كيلومترات، وشبكة صرف صحي بطول 9.8 كيلومتر.

وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه، مشروعات الخدمات التي تضم مشروع السوق التجارية الذي يضم 8 محال لتوفير الخدمات الأساسية، ومدرسة تعليم أساسي تضم 33 فصلًا، بالإضافة إلى حضانة.

وخلال الجولة، تفقد المهندس شريف الشربيني، الموقع المخصص لمشروع ديارنا، الذي يتضمن 30 عمارة، موجها بالإسراع من الأعمال الجارية للانتهاء من المشروع في المدة المحددة وفقا للجدول الزمني.

ووجه وزير الإسكان، بضغط الأعمال ووضع لافتات إرشادية، وتكثيف العمل بالمسطحات الخضراء ومراعاة احتياجات ذوى الهمم، بمشروع الإسكان الحر، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال الطرق بالمرحلة العاجلة بمدينة السويس الجديدة، وبالمواصفات القياسية، وتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.