سعر اليورو اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه المصري في البنوك

نشرت المواقع الإلكترونية للبنوك العاملة في مصر، تحديثا جديدا بالنسبة سعر اليورو اليوم السبت 3-5-2025 مقابل الجنيه لدى البنوك، حيث سجل اليورو لدى البنك المركزي نحو 57.65 جنيه للشراء، مقابل 57.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك

هذا وسجل سعر اليورو اليوم السبت مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة وفقًا لآخر تحديث معلن عبر مواقع البنوك الرسمية، كالتالي:

سعر اليورو في بنك أبوظبي الإسلامي

في بنك أبوظبي الإسلامي استقر سعر اليورو اليوم عند 57.79 جنيه للشراء، مقابل 58.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري 57.28 جنيه للشراء مقابل 57.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سعر اليورو في بنك مصر 57.28 جنيه للشراء مقابل 57.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك الإسكندرية

سعر اليورو في بنك الإسكندرية 57.59 جنيه للشراء مقابل 57.95 جنيه للبيع.