تحديث جديد في سعر جرام الذهب عيار 21

حدثت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في السوق المحلية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بالصاغة 4635 جنيها على مستوى الشراء، و4615 جنيها للبيع، قبيل احتساب سعري المصنعية وضريبة الدمغة.

ووفقا لآخر تحديث معلن، سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5303 جنيهات للشراء، و5280 جنيهًا للبيع دون احتساب سعري المصنعية أو الضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم السبت نحو 4856 جنيها للشراء و4835 جنيها للبيع دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18 الآن في مصر

أما سعر الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة سجل نحو 3973 جنيها للشراء و3956 جنيها للبيع.

سعر الذهب عيار 14 اليوم في الصاغة

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، 3090 جنيها للشراء و3076 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم السبت دون احتساب المصنعية نحو 37 ألفا و80 جنيها للشراء، و37 ألفا و60 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية

ويتداول سعر الذهب للأونصة بالبورصات العالمية وفقا لآخر تحديث عند مستويات 3239 دولارًا للشراء و3238.5 دولار للبيع.