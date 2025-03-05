«الشعب الجمهوري» بالجيزة: قانون العمل الجديد خطوة في الاتجاه الصحيح

أكد أحمد حلمي عبدالصمد، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن إعلان توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون العمل الجديد خلال احتفالية عيد العمال يمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة عمل عادلة ومستقرة، ويعكس انحياز القيادة السياسية إلى حقوق العمال وتقديرها لدورهم الوطني.

وقال «عبد الصمد» ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ إن توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وسرعة الفصل في القضايا العمالية، وتنمية مهارات الشباب، تعكس إدراكًا حقيقيًا للتحديات التي تواجه سوق العمل المصرية، وتؤكد التزام الدولة بحماية الفئات الأكثر تهميشًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضاف أن قانون العمل الجديد يحمل في طياته نقلة نوعية في مسار الحقوق العمالية، ويعيد ضبط العلاقة بين طرفي الإنتاج بما يضمن الاستقرار الوظيفي، ويحمي المرأة العاملة، ويضع مصر على خريطة الالتزام بالمعايير الدولية للعمل.

وأوضح أن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، كما وجه الرئيس، يجب أن تكون أداة حقيقية للرقابة والتنفيذ، ويُشرك فيها ممثلون حقيقيون عن العمال لضمان التعبير عن الواقع الفعلي داخل مواقع الإنتاج.

واختتم عبد الصمد تصريحه بالتأكيد على أن هذه التوجيهات الرئاسية ليست مجرد وعود، بل تمثل خريطة طريق يجب أن تتكاتف فيها الحكومة، وأصحاب الأعمال، والنقابات العمالية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية عادلة ومستدامة.