رئيس «نقابة العاملين بالمرافق»: قانون العمل الجديد يجسد معالم الجمهورية الجديدة

وجه المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للخدمات، الهنئة و الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة تصديقه على قانون العمل، والذي يأتي بالتزامن مع احتفال الدولة، بعيد تحرير سيناء وعيد العمال.

وأكد رئيس المرافق العامة في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون العمل الجديد تتجلي فيه معالم الجمهورية الجديدة، التي تعبر عن القوة و الوعي والعدالة الاجتماعية ، فقد أعاد صياغة الحقوق والمفاهيم القديمة بشكل يتناسب مع متغيرات العصر وطبيعة الفترة الراهنة والتحديات المختلفة بسوق العمل، حفاظاً على مكتسبات العاملين بمختلف المهن والقطاعات وضمانة لحقوقهم الوظيفية.



وتابع فؤاد أن توجيهات السيد الرئيس بإجراء حوار مجتمعي، يشمل كافة الأطراف، ويناقش كافة الموضوعات الأساسية والفرعية ، عززت من التوافق حول القانون وعكست مدى حرصه على أن يشمل كافة الفئات ومعالجة أوجه القصور في القانون القديم، ودعم حقوق العاملين من خلال عدد من النقاط التي أكد عليها الرئيس السيسي وهي:



- التوسع فى مد الحماية الاجتماعية إلى فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة.

- تنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب، من خلال منح مجانية، لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

- العمل على سرعة الفصل فى القضايا العمالية، للحصول على المستحقات دون تأخير.

- تشكيل لجنة دائمة، لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتشغيل، فور إطلاقها.