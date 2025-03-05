أرملة الشهيد مقدم عادل عبد الحميد تحكي اللحظات الأخيرة قبل استشهاد زوجها

أرملة الشهيد مقدم عادل عبد الحميد تحكي اللحظات الأخيرة قبل استشهاد زوجها

أرملة الشهيد مقدم عادل عبد الحميد تحكي اللحظات الأخيرة قبل استشهاد زوجها

كتبت: أية محسن

كشفت إيمان عبد القادر، أرملة الشهيد أركان حرب عادل عبد الحميد، عن لحظات خاصة ومؤثرة من حياتها مع زوجها، الشهيد البطل، مؤكدة أن حب الوطن كان جزءا من التربية داخل البيت، حتى للأطفال في سن صغيرة.

وقالت خلال حوارها في برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، على شاشة سي بي سي: «ابني محمد، وهو في مرحلة كي جي 2، قال لي جملة لحد النهاردة صداها في ودني: (بابا ما كانش بيحبك تشتغلي، فأنا هخرج أشتغل وأربي إخواتي وأبقى ظابط زي بابا).. الطفل في العمر ده شاف إن مسؤوليته تبدأ من دلوقتي، وده لأن والده زرع فيهم من بدري إن البلد أهم».

واستعادت أرملة الشهيد اللحظات الأخيرة التي سبقت استشهاده، قائلة: «كنا بنتراسل على الواتس آب بشكل متقطع، زي العادة، بسبب ضعف الشبكات في العريش، حسيت يومها إن في حاجة، قلت له الساعة 3 الفجر: (أنا مخنوقة، حاسة إنك مش هترجع)، رد عليّ وقال: (استعيذي بالله من الشيطان، مين هيقعد يربي الولاد؟)».

وأضافت: «استشهاده كان فاجعة، لكننا كنا حاسين، في جمل بتفضل محفورة جواك، ولما بنقعد مع بعض كأسر شهداء بنقول: إحنا كنا حاسين، قلبنا كان عارف».

وأكدت أن هذا الوعي الوطني والانتماء الحقيقي هو ما يجب أن يُنقل للأجيال الجديدة، مشيرة إلى أن الأسرة كانت وما زالت خط الدفاع الأول عن الوطن، وأن تضحيات أبطال القوات المسلحة لا تتوقف عند حدود الميدان، بل تمتد لتشكّل وعيًا ووطنية في كل بيت.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا