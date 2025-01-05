عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: عمال مصر عماد الوطن ورمز تقدمه

تقدم المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة إلى عمال مصر بمناسبة عيدهم، مؤكدًا أنهم يُعدّون بحق عماد هذا الوطن وركيزة تقدمه واستقراره.



وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، "في هذا اليوم المجيد، نؤكد أن الاحتفاء بالعمال هو تعبير عن الاعتراف بالدور المحوري الذي يقومون به في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وإعلاء لقيمة العمل كركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة.



حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم



وأشار المهندس أحمد الباز، في بيان، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد حرصها الدائم على حماية حقوق العمال وتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية، من خلال خطوات تشريعية ومؤسسية جادة، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس المتكررة بتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، بما يعزز مناخ الإنتاج ويصون كرامة العامل المصري.

حظر الفصل التعسفي دون تحقيق



وأكد المهندس أحمد الباز أن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليجسد هذه الرؤية، حيث تضمن العديد من المواد التي تُعد انتصارًا حقيقيًا لحقوق العمال، من بينها تنظيم آليات التعاقد لضمان الاستقرار الوظيفي، وحظر الفصل التعسفي دون تحقيق، ووضع ضوابط لإنهاء الخدمة، إلى جانب التأكيد على حق العامل في التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية.

واختتم الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر تصريحه قائلاً: إن عيد العمال هذا العام يأتي ومصر تخطو بثبات نحو ترسيخ العدالة الاجتماعية وصون كرامة الإنسان العامل.