قائد ليستر سيتي يتقمص دور الحكم في إحدى مبارايات الدوري الإنجليزي.. ماذا حدث؟

في الدقيقة 21 من مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون، في الجولة 35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، تقمص المهاجم جيمي فاردي دور الحكم، وأطلق صافرة إيقاف المباراة، فكيف حدث ذلك؟



ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن الحكم ديفيد ويب، تعرض للإصابة بعد اصطدامه بالخطأ، مع المهاجم الغاني جوردان آيو لاعب ليستر سيتي، واضطر لمغادرة الملعب خلال الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب كينج باور.

فاردي يطلق صافرة الحكم

وهرع اللاعبون القلقون إلى الحكم، وأمسك مهاجم ليستر جيمي فاردي بيد الحكم وأطلق صافرته معلنًا إيقاف المباراة.

ودخل الطاقم الطبي من كلا الناديين لعلاج ويب، وتم تجهيز نقالة له، لكنه تعافى بما يكفي لمغادرة الملعب، وبعد توقف استمر لمدة 11 دقيقة و55 ثانية، حل الحكم الرابع سام باروت محل ويب، وتولى فيل شارب، مدرب الحكام، مهام الحكم الرابع.

الحالة الصحية للحكم

وتم تقييم حالة «ويب» بين الشوطين، وتبين أنه بخير، بعد أن فقد وعيه إثر اصطدامه بأيو.

ويب حكمٌ منذ أن كان في العشرين من عمره، ويدير مباريات الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ عام 2008، وأدار أكثر من 500 مباراة احترافية، وشغل منصب الحكم الرابع مرتين في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

ويذكر أن ليستر سيتي انتصر بنتيجة 2-0، بهدفي فاردي وأيو، بعد 11 مباراة دون فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز.