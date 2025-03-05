شريف منير: زعلت على فيلم لية تعيشها لوحدك بسبب غياب الدعاية

كتب:أحمد عبدالرحمن

تقام حاليا ندوة فيلم "لية تعيشها لوحدك"، ضمن فعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ73، بحضور أبطال وصناع العمل.

وقال شريف منير: «أولا أنا بشكر كل الناس اللي اتفرجت على الفيلم، ثانيًا أنا ببقي سعيد وأنا شايف عرض فيلم ليا في مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما لأنه عريق وشاف نجوم كبار جدا».

وأضاف: "المخرج حسام الجوهري أول ما عرض عليا الدور كنت متخوف شوية، بس لما قعدت معاه واتكلمت حسيت بهدوء شوية، وخالد الصاوي ده بعتبره قامة كبيرة وممثل تقيل أوي، وعنده ثقة في نفسه وكان شرف كبير ليا أني أتعاون معاه، والصراحة اتولدت بينا كيميا كبيرة وهي كانت موجودة من زمان، واحنا قعدنا عملنا بروفات ترابيزة كتيرة، واختلافنا كتير واتوافقنا على حاجات كتير جدا".

وتابع شريف منير: «أنا لما شوفت محمد رضوان في موضوع عائلي، أنا عشقته، راجل بيمثل وايديه سايبة كده، وراجل مظبوط في مواعيده، ويمكن نجوميته جت متأخرة بس خير».



وأشار: «المجتمع ممكن يكون يشوف علاقتي في الفيلم مع سلمي أبو ضيف خيانة لخالد الصاوي، بس المشاعر والحب ملهمش كبير، وانا اتبسطت بالفيلم والشيء اللي زعلني إني مشوفتش دعاية بحجم التعب اللي تعبناه، ولكن بعد عرض الفيلم على المنصات عوضني شوية بإحساسي أن الفيلم متشافش، خاصة وأن الفيلم كان الأعلى مشاهدة على المنصة اللي اتعرض عليها».