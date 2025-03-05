خالد الصاوي: فيلم «ليه تعيشها لوحدك» تعبني نفسيا

كتب: أحمد عبدالرحمن



كشف الفنان خالد الصاوي، كواليس فيلم "ليه تعيشها لوحدك"، خلال الندوة المقامة بفعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ73.

وقال خالد الصاوي: "أنا مبسوط أوي بوجودي في مهرجان المركز الكاثوليكي لأن بيختار أفلام لها رسالة، ولازم الواحد يجي حتى لو بعصاية وبالمناسبة أنا شهر بالضبط وهبقى كويس متقلقوش".

وأضاف: "أنا بحب الفيلم جدا، وعرضه بالمركز الكاثوليكي أسعدني أكتر، ولو الفيلم اتعرض هنا بتأكد أنه كويس، وبقول لكل الناس في الفيلم شكرا أنكم استحملوتوني عشان أنا ببقى عصبي في التصوير".

وتابع خالد الصاوي: "أنا مشكلتي في الفيلم ده، التعب النفسي، عشان المشاعر اللي فيه هتتعبني ومرتين اعتذرت ولكن هما أصروا أني اشارك، وفعلا شاركت وده قرار كان كويس، عشان كنت هندم باقي عمري، ولحد دلوقتي كل ما أشوف الفيلم بعيط، ولكن التعب بيهون لما بشوف العمل".