محمد رضوان: مشهد حديثي مع الكلب في فيلم ليه تعيشها لوحدك سر تمسكي بالشخصية

محمد رضوان: مشهد حديثي مع الكلب في فيلم ليه تعيشها لوحدك سر تمسكي بالشخصية

محمد رضوان: مشهد حديثي مع الكلب في فيلم ليه تعيشها لوحدك سر تمسكي بالشخصية

كتب أحمد عبدالرحمن

كشف محمد رضوان، عن كواليس فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، خلال ندوة مقامة بفعاليات مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته الـ73.

وقال محمد رضوان خلال ندوة مهرجان المركز الكاثوليكي: «الفيلم ده كان تجربة خاصة جدا، دخلته وأنا نعرف بعض وخرجنا منه وأحنا صحاب جدا، وشريف منير كان بيحتوي كل اللي في اللوكشين، شخص لطيف جدا، وشخصية رامز هو موهوب في التصوير، وفضل ورا موهبته أن يصور كل حاجة بيحبها».

وأضاف: «الشخصية دي كان فيها حاجات إنسانية كتيرة، ووراها قصة حلوة، وهي أن اللي بيحب حاجة لازم يصر عليها لحد ما ينجح فيها، ومشهد حديثي مع الكلب هو سر تمسكي بالشخصية دي، أنا مليش علاقة بالكلاب خالص، وشركة الإنتاج جابوا ليا كلب لمدة شهر عشان أتدرب معاه، أخد عليا، الموضوع كان معايا صعب عشان اتعضيت وأنا صغير منهم».

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