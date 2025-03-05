اعتماد الأحوزة العمرانية بمركز حوش عيسى في البحيرة بـ19 قرية و457 عزبة

إحسان شعبان

أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن اعتماد الأحوزة العمرانية يُعد خطوة أساسية في مسار التنمية التي تنتهجها المحافظة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يُسهم بشكل مباشر في تنظيم التوسع العمراني، وتحسين كفاءة الخدمات، وتوجيه الاستثمارات نحو المناطق ذات الأولوية، بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.

هذا وجرى خلال الفترة الماضية اعتماد الأحوزة العمرانية لـ19 قرية و457 عزبة بمركز ومدينة حوش عيسى، ضمن خطة المحافظة الرامية لإحداث تحول نوعي في المشهد الحضري، وضمان توفير الخدمات والبنية التحتية بكفاءة وفاعلية لجميع المواطنين.

ولمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على النماذج المرفقة التي توضح القرى والعزب التي شملها قرار الاعتماد خلال الفترة السابقة بنطاق مركز ومدينة حوش عيسى حتى تاريخه: