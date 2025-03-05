تليسكوب جيمس ويب يرصد أبرد كوكب خارجي.. درجة حرارته سالب 87

في تطور علمي مثير، أكد فريق دولي من علماء الفلك أن الكوكب الغازي العملاق WD 1856+534 b، الذي يدور حول نجم قزم أبيض على، بعد 81 سنة ضوئية من الأرض، يعد أبرد كوكب خارجي تم رصده حتى الآن، حيث تبلغ درجة حرارته نحو -87 درجة مئوية، وفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية.

الكوكب كتلته 6 أضعاف المشترى

الكوكب، الذي تم اكتشافه عام 2020، يتميز بكتلة تقدر بنحو 6 أضعاف كتلة كوكب المشتري، ويعد الأول من نوعه الذي يُرصد وهو يدور حول نجم قزم أبيض، وقد استخدم العلماء أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) المثبتة على تليسكوب جيمس ويب الفضائي لتأكيد خصائصه الفريدة.

وقاد الدراسة الباحثة ماري آن ليمباخ من جامعة ميشيجان، بمشاركة علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة تكساس، وجامعة جونز هوبكنز، وجهات بحثية دولية أخرى، ضمن برنامج الرصد العام في الدورة الثالثة لتليسكوب جيمس ويب.

أهداف الأبحاث الدولية

وتهدف هذه الأبحاث الدولية إلى فهم خصائص الكواكب الخارجية، من خلال تحليل الضوء المنعكس من سطحها أو غلافها الجوي، باستخدام أجهزة قياس الطيف، للكشف عن مكونات مثل الأكسجين أو الماء أو الميثان، وهي مؤشرات محتملة على وجود حياة.

وتفتح هذه النتائج آفاقًا جديدة لفهم إمكانية بقاء الكواكب في مدارات مستقرة بعد تحول نجومها إلى أقزام بيضاء، وهو ما كان يُعتقد سابقًا أنه أمر نادر أو مستحيل.

وأظهرت القياسات الأخيرة انخفاضًا كبيرًا في تقدير كتلة الكوكب، حيث أكدت البيانات الجديدة أنه لا يتجاوز 6 أضعاف كتلة كوكب المشتري، مقارنة بالتقديرات السابقة التي بلغت 13.8 ضعفًا.