كامل الوزير: الرئيس السيسي وجه بإنشاء رصيف بحري جديد لخدمة الصناعات الثقيلة

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ خطط تطوير شاملة للبنية التحتية باعتبارها شرايين الحياة التي تعتمد عليها مختلف القطاعات من صناعة وزراعة وصحة وتعليم.

رفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزيز حركة البضائع

وأوضح الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، في برنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «TeN»، أن الدولة تعمل بوتيرة متسارعة على إنجاز مشروعات القطار السريع، والمواني البحرية والجافة، بالإضافة إلى 7 مناطق لوجستية حديثة، مؤكدًا أن هذه المشروعات ترفع كفاءة الاقتصاد الوطني وتعزز حركة البضائع وربط الشرق بالغرب.

وأشار إلى إنشاء طرق خرسانية حديثة يتم فيها فصل مسارات الشاحنات الثقيلة عن السيارات الملاكي، ما ساهم في تقليل الحوادث وتحسين انسيابية المرور، إلى جانب إقامة كباري جديدة لتسهيل الحركة والنقل بين المحافظات.

إعداد دراسة لإنشاء رصيف بحري

وكشف الفريق كامل الوزير عن تكليف جديد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد دراسة لإنشاء رصيف بحري بطول 500 متر وعمق 22 مترًا، مقابل مجمع السويس للصلب بهدف استقبال السفن العملاقة وتعزيز القدرات الاستيعابية لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد ودعم الصناعة الوطنية.