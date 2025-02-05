ضبط قائد سيارة تابعة لإحدى شركات النقل الذكي بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

محمد بركات



كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات مقيمة بمحافظة الجيزة، بتضررها من قائد سيارة ملاكي تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، بتهمة التحرش بها حال استقلالها السيارة صحبته بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.