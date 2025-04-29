مشروعات النقل «أخضر وترددي ومونوريل»| إنشاء 3 مواني جديدة وتعزيز أطوال الأرصفة إلى 100 كيلومتر.. وتعميق الممرات الملاحية لاستيعاب 40 مليون حاوية مكافئة سنوياً

خطط طموحة تسعى وزارة النقل لتنفيذها على أرض الواقع خلال الفترة القليلة المقبلة، على رأسها التوسع فى وسائل النقل الجماعى الأخضر الصديق للبيئة، إذ تستعد لتشغيل كل من مونوريل شرق النيل والأوتوبيس الترددى، كما انتهت من تنفيذ البنية التحتية الكاملة للمشروع الأول وتشطيب محطاته وبدأت أعمال التشغيل التجريبى، وتدريب سائقى الأوتوبيسات الترددية على الطريق الدائرى.

لم تقتصر خطط وزارة النقل على هذين المشروعين، إذ يستمر العمل على قدم وساق فى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو، إحدى أهم وسائل النقل، وأيضاً مترو الإسكندرية «أبوقير - محطة مصر»، وبالنسبة لملف الطرق والكبارى، تقدمت أعمال تطوير المرحلة الثانية للطريق الدائرى، بجانب استمرار إنشاء وتنفيذ الكثير من الطرق بمختلف المحافظات.

كما تستعد الوزارة خلال الفترة المقبلة، لتشغيل الخط الأول من مشروع القطار الكهربائى السريع «السخنة - مطروح»، الذى تقدمت به أعمال تنفيذ المحطات وتركيب قضبان السكك الحديد، وأيضاً البدء الفعلى فى مشروع الخط السادس للمترو.

وفيما يتعلق بملف الموانئ، قطعت وزارة النقل خطوات غير مسبوقة فى جعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجيستيات، خاصة مع تقدم أعمال تنفيذ عدد من الممرات اللوجيستية التنموية فى كافة أرجاء الجمهورية ومنها الممر اللوجيستى المتكامل «طنطا - المنصورة - دمياط».

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن هناك أهمية كبيرة للتكامل بين الموانئ البحرية والربط البحرى بين الجانبين خاصة مع التطور الكبير فى منظومة النقل البحرى فى مصر والسعودية، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لنحقق نقلة نوعية فى قطاع النقل البحرى حيث جرى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، كما تم إنشاء أرصفة ومحطات جديدة ليصبح إجمالى أطوال الأرصفة 100كم أرصفة وحواجز أمواج بطول 50كم، وكذلك تعميق الممرات الملاحية حتى يتمكن قطاع الموانئ من استيعاب حتى 40 مليون حاوية مكافئة سنوياً و400 مليون طن بضاعة.

من جانبه، قال الدكتور طارق جويلى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الوزارة وضعت رؤية لتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تنفيذ شبكة من مفردات النقل السككى بالجر الكهربائى الأخضر صديق البيئة تشمل «مترو الأنفاق - القطار الكهربائى الخفيف - المونوريل - القطار السريع» وتحقق التكامل فيما بينها لتبادل خدمة نقل الركاب، ويتم حالياً وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية استكمال شبكة مترو الأنفاق.

وأضاف «جويلى»، لـ«الوطن»، أنه يجرى تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع كما يتم على التوازى تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة من للقطار الكهربائى الخفيف بالعاصمة الإدارية وخطى مونوريل «شرق / غرب النيل»، وشبكة القطار الكهربائى السريع المكونة من ثلاثة خطوط إضافة إلى مشروع مترو الإسكندرية، وكذلك تم بدء أعمال إعادة تأهيل ترام الرمل.

وأكد أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تشمل مجموعة من المشروعات المخطط تنفيذها حتى عام 2030، منها تنفيذ الخط السادس للمترو والجارى دراسته، وتنفيذ المرحلة الثانية من الخط الرابع للمترو «الفسطاط - الرحاب»، لافتاً إلى أنه جارٍ دراسة مد الخط حتى العاصمة الإدارية، وامتداد الخط الأول للمترو حتى شبين القناطر، وتنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو «هيلوبوليس - مطار القاهرة»، وسيتم دخولها حيز التنفيذ فور توفر التمويل اللازم لتنفيذها.

وعلّقت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولى واللوجيستيات على مشروعات وزارة النقل، قائلة إن الدولة من خلال هذه المشروعات تستطيع أن تجذب العملة الصعبة، بجانب توفير الكثير من فرص العمل والحد من البطالة.

وأضافت «يونس» أن الاهتمام بملف الموانئ وربطه مع الدول المجاورة، أمر مُهم للغاية، إذ يفتح الباب واسعاً أمام الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق، موضحة أن الدولة أدركت هذه النقطة بشكل جيد، لذا حرصت على ربط الموانئ بخطوط سكك حديدية متطورة تُسهل عملية نقل البضائع.

وقال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، إن تنفيذ خطوط سكك حديدية جديدة يسهل عملية التنمية الشاملة التى انتهجتها الدولة، موضحاً أن هذه الخطوط تمت بأيادٍ مصرية خالصة وفق المواصفات والمعايير العالمية. وأضاف أن شبكة السكة الحديد مهّدت الطريق لجذب الاستثمار، وتوفير آلاف من فرص العمل، موضحاً أن التطوير تم سواء بتشغيل محطات جديدة مثل محطة بشتيل أو تطوير نُظم الإشارات الذى وفّر الوقت والجهد وحقق معدلات مرتفعة من السلامة والأمان لجمهور الركاب.