قصة غريبة وراء اسم نجم برشلونة.. لامين يامال لا يمت لعائلته بصلة

لا يزال لامين يامال نجم نادي برشلونة ومنتخب إسبانيا، يواصل جذب الأنظار بموهبته اللافتة، لكن التقارير الإعلامية كشفت عن شيء غير عادي بشأن الاسم الموجود على ظهره، لأن المثير للدهشة أن المكتوب على قميصه لا ينتمي إلى عائلته، وفقا لموقع تريبيون.

إبداع لامين يامال هذا الموسم

النجم الشاب الذي أذهل عشاق كرة القدم منذ ظهوره مع الفريق الأول، حقق إنجازات لافتة رغم صغر سنه، حيث خاض 50 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، وتوّج مع برشلونة بلقبي السوبر الإسباني وكأس الملك، كما قاد منتخب بلاده للفوز ببطولة يورو 2024 ونال جائزة أفضل لاعب شاب في البطولة.

ما سر اسم يامال؟

ورغم كل هذه النجاحات، كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل مثيرة تتعلق باسمه فـ«لامين يامال» ليس اسمه، بل تكريم لرجلين ساعدا والديه في ظروف مادية صعبة قبل ولادته.

الاسم الكامل للاعب هو لامين يامال نصراوي إيبانا، أما « لامين يامال» فهو اسم لشخصين ساعدا العائلة على دفع الإيجار في أوقات عصيبة، ووفاءً لهذا الموقف الإنساني، قرر والده أن يطلق اسمي الرجلين على ابنه، تقديرًا لهما.

وبهذا، لا يحمل يامال اسمي داعميه السابقين فحسب، بل يحمل معهما قصة وفاء وإنسانية تدرس.