موضة فساتين 2025.. إطلالات متنوعة بألوان صيفية زاهية

موضة فساتين 2025.. إطلالات متنوعة بألوان صيفية زاهية

موضة فساتين 2025.. إطلالات متنوعة بألوان صيفية زاهية

الفساتين من أكثر الملابس المميزة، خلال صيف 2025، وهناك العديد من التصاميم التي يمكن اللجوء إليها، حسب كل مناسبة، بالإضافة إلى توافرها بألوان عديدة، أو فساتين ذات لون واحد مثل الفستان الأرجواني.

وبحسب مجلة Vogue الأمريكية المتخصصة في الموضة والجمال، فإن هناك بعض الفساتين المميزة المناسبة لصيف 2025:

الفستان الماكسي

الفستان الماكسي من فساتين الصيف المميزة، إذ يتميز بأنه فضفاض مصنوع من قماش البوبلين القطني.

فساتين

الفستان الماكسي المقطوع

الفستان الماكسي المقطوع من فساتين الصيف المميزة، وتغلب عليه نقشة الأعشاب والورود.


الفستان الصيفي المزهر


الفستان المزهر من فساتين الصيف المميزة، ويتميز بالنقشة الزهرية المثالية للطقس الدافئ، ويمكن ارتدائه مع صندل ذو أربطة أو حذاء كلوج أنيق.

فستان متوسط الطبقات باللون الوردي

يعد الفستان الوردي متوسط الطبقات، من الفساتين المناسبة لحفلات الصيف، المناسبات الخاصة، أو احتفالات أعياد الميلاد، وغالبًا ما يكون مصنوع يدويًا.

الفستان المكشكش

الفستان المكشكش من فساتين الصيف المميزة، ويمكن ارتدائه في أي وقت، إذ يعد مناسبًا لكل الظروف.

الفستان الأرجواني

يعد الفستان الأرجواني مستوحي من فساتين المصمم العالمي كريستوفر جون روجرز، خاصة أنه يتميز بلمسات بسيطة، ويتجلى في فتحة العنق الواسعة والأشرطة السميكة.

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