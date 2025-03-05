لميس الحديدي تنعى المنتج وليد مصطفى: رحيله صدمة لنا جميعا

نعت الإعلامية لميس الحديدي المنتج الراحل وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، واصفة رحيله بالخسارة الكبيرة للإعلام المصري والعربي، مشيرة إلى أن أثر غيابه مؤلم على الوسط الإعلامي والفني.

قالت «الحديدي» خلال تقديم برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «من الأخبار الحزينة والمؤسفة، رحيل الصديق المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة كارول سماحة، الأهم من كونه زوجا لفنانة كبيرة، أنه كان رجلا يملك فكرا إعلاميا مهما في سوق الإعلام، نعرف من هو وليد مصطفى، فقد كان أحد مؤسسي جريدة اليوم السابع عام 2007، وتولى رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2013، كما أسس قناة النهار عام 2011، وكانت حينها من القنوات المؤثرة، ثم انتقل إلى الإذاعة وأطلق أنيرجي مصر، وهي واحدة من أبرز الإذاعات الشبابية».

وأشارت إلى أن وليد مصطفى كان يعاني من مشكلات صحية منذ عام 2018، تحديدا في الكلى، حيث خضع لعملية زراعة كلى لم تُكلل بالنجاح، قبل أن يُجري جراحة أخرى منذ أيام قليلة بدا أنها نجحت، لكن حالته الصحية تدهورت فجأة.

وأضافت: «كان في بداية الخمسينيات، ووفاته كانت صدمة كبيرة لنا جميعا، زوجته كارول سماحة كانت في بيروت، وعادت صباح اليوم، وكانت صدمة كبيرة لنا ولها، خاصة وأن لديهما طفلة معا، وهو أب لبنتين غيابه وجع وصعب علينا كلنا.. وليد مصطفى كان صديقا، وإنسانا جميلا بحق. ربنا معاكي يا كارول.. قلبنا معاكي».