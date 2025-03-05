حزب الوعي: فتح باب الترشح للشباب وكل الراغبين في خوض الاستحقاقات البرلمانية المقبلة

أعلنت الهيئة العليا لحزب الوعي خلال اجتماعها الأخير، فتح باب الترشح لأعضائه وكل المواطنين الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، خاصة من الشباب، إيمانا بدورهم المحوري في صناعة المستقبل، انطلاقا من التزام الحزب بدوره الوطني ومسؤوليته السياسية في بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وأكد حزب الوعي في بيان له، أنه يولي مكانة خاصة للشباب، ويضعهم في مقدمة صفوف الترشح، إيمانا بقدرتهم على القيادة والتغيير الإيجابي، ويفتح المجال أمام كل من يرى في نفسه كفاءة سياسية وقيادة طبيعية للمشاركة في العمل العام، وتمثيل المواطنين والدفاع عن قضاياهم.

وأعد الحزب استمارة ترشح صممت بعناية على أيدي مجموعة من الخبراء، تهدف إلى إبراز خبرات ومهارات المرشحين وتقييم قدراتهم بشكل موضوعي وشفاف.

وشددت الهيئة العليا على استعداد الحزب الكامل للمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات، من خلال الدفع بأفضل الكوادر والكفاءات القادرة على تمثيل المواطنين داخل المؤسسات التشريعية، وستبدأ اللجان في مختلف المحافظات خلال الفترة المقبلة، في إعداد وتجهيز الكوادر التنظيمية والسياسية، وتقديم برامج انتخابية تعكس رؤية الحزب وأولوياته في التنمية والعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي.

ودعا الحزب الراغبين في الترشح إلى التوجه إلى اللجان المركزية في محافظاتهم لتقديم طلبات الترشح، مرفقة بالسيرة الذاتية وخطة العمل المقترحة.