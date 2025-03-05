موقع اللوتري الأمريكي 2025.. خطوات الحصول على نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا

كتب - إبراهيم الديهي

الهجرة العشوائية (Lottery Visa) برنامج أمريكي يسمح بمنح تأشيرات هجرة لعدد محدود من الأشخاص سنويًا، يجرى اختيارهم بشكل عشوائي من بين ملايين المتقدمين من جميع أنحاء العالم لتنويع الخلفية الثقافية والديموغرافية للمجتمع الأمريكي.

تشغل نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا الملايين من المواطنين بمختلف دول العالم، والذين ينتظرون معرفتها عبر موقع اللوتري الأمريكي 2025 الخاص بوزارة الخاريجة الأمريكية، ويتيح برنامج الهجرة فرصة الحصول على البطاقة الخضراء لعدد محدود من الدول، لذا نرصد كل ما تريد معرفته عن نتيجة الهجرة العشوائية في السطور التالية:

خطوات الحصول على نتيجة الهجرة العشوائية 2025

وللحصول على نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا عبر موقع اللوتري 2025 يجب عليك اتباع هذه الخطوات للحصول على النتيجة:

1- الدخول على موقع وزارة الخارجية الأمريكية والذي يتم من خلاله إعلان نتيجة الهجرة العشوائية 2025 من الرابط التالي: dvprogram.state.gov



2- يجب عليك التأكد من الضغط على Check Status.



3- تابع الإجراءات بالضغط على Continue.



4- كتابة البيانات المطلوبة منك مثل رمز التأكيد واسم العائلة ورقم التحقق.

5- ثم الضغط على Submit لمعرفة نتيجتك مباشرة في اللوتري الأمريكي 2025.



نتيجة اللوتري الأمريكي 2025

وتتيح نتيجة اللوتري الأمريكي 140 ألف تأشيرة هجرة للمتقدمين بموجب أحكام قانون الهجرة الأمريكي، وتنقسم تأشيرات الهجرة القائمة على العمل إلى خمس فئات تفضيلية، ويجوز لبعض الأزواج والأطفال مرافقة أو متابعة الانضمام إلى المهاجرين من أجل العمل.



ومع إعلان نتيجة الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة 2025 والمعروف باسم اللوتري الأمريكي، في مايو من كل عام، فإن الفائزين يتم اختيارهم عشوائيا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

المستندات الطلوبة للفائزين باللوتري 2025

وعن المستندات المطلوبة للفائزين في الهجرة العشوائية لأمريكا 2025، يمكن تجهيز الأوراق التالية:

1- جواز سفر ساري المفعول (للمتقدم الرئيسي وجميع المرافقين)

2- شهادة الميلاد الأصلية بالإضافة إلى ترجمة معتمدة.

3- شهادة المؤهل الدراسي (الثانوية العامة أو أعلى) بالإضافة إلى ترجمة معتمدة.

4- سجل الحالة الجنائية (الفيش والتشبيه) من بلد الإقامة الحالي وأي بلد أقام فيه المتقدم لأكثر من 6 أشهر.

5- شهادة الخدمة العسكرية (لمن أدى الخدمة) أو شهادة الإعفاء بالإضافة إلى ترجمة.

6- وثائق الحالة الاجتماعية (عقد الزواج، الطلاق، أو شهادة الوفاة في حال وفاة الزوج/الزوجة) بالإضافة ترجمة.

7- صور شخصية حديثة بالمواصفات الأمريكية (5×5 سم، خلفية بيضاء).

8- خطاب الموعد من الموقع الرسمي للنتائج.

يذكر أن برنامج الهجرة العشوائية «DV Lottery» يتيح فرصة سنوية للحصول على البطاقة الخضراء «Green Card» لحوالي 55 ألف شخص من الدول ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، ومن بينهم آلاف المصريين، ويكون الإعلان عن نتيجة الهجرة العشوائية لأمريكا 2026، وهو ما يعرف ببرنامج «اللوتري الأمريكي 2025» خلال الفترة من 3 مايو 2025 وحتى 30 سبتمبر 2026.