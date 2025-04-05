«التضامن» تكشف تفاصيل ضم فئات جديدة إلى برنامج «تكافل وكرامة» الشهر المُقبل

كتب - كريم روماني:

أكّدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنّها تستعد لإلحاق 190 ألف حالة ضمن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» خلال شهر يونيو المُقبل، وتخارج وخروج 180 ألف حالة مع تطبيق آليات حوكمة للتحقق من استحقاق الدعم النقدي، موضحة أنَّه ستحتفل خلال شهر مايو المقبل بمرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة وتتويج هذه الفترة بقانون يُحول البرنامج إلى حق تشريعي.

هيكلة بنك ناصر

وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنها تمكنت من تنفيذ الربط الشبكي مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف التحقق من الاستحقاق وتعزيز كفاءة تقديم الدعم النقدي المشروع، هي تطبيق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، وإعادة هيكلة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والانعاش الريفي، وإعادة هيكلة بنك ناصر ورقمنة خدماته لتيسير دمج المواطنين من الاقتصاد غير الرسمي.

توسيع منافذ الخدمات المالية

ونوهت إلى أنَّه تمّ وضع خطط طموحة لتوسيع منافذ الخدمات المالية، وكذا الربط التكنولوجي والتكامل المعلوماتي، بالإضافة إلى إطلاق منتجات مالية ومصرفية وإطلاق منصة لتمكين المنتجات، لافته إلى إصدار نحو 10 ملايين بطاقة تقريبًا لبرنامج كرامة وتكافل، بالإضافة إلى بطاقات الخدمات المتكاملة، وكارت الفلاح.