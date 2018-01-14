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الوطن

بالصور| محافظ الغربية يزور مستشفى كفر الزيات ويحيل 90 طبيبا للتحقيق

منذ 32 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
بالصور| محافظ الغربية يزور مستشفى كفر الزيات ويحيل 90 طبيبا للتحقيق

محافظ الغربية يفاجئ مستشفى كفر الزيات العام ويحيل 90 طبيب للتحقيق

أصدر اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ  الغربية، توجيهاته بنقل أحد أطباء العظام بمستشفى كفر الزيات العام إلى مكان آخر وخصم 5 أيام من أجر إحدى الممرضات نظر للإهمال في العمل وتحويل 90 طبيبا للتحقيق نظرا لغيابهم عن العمل.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ لمستشفى كفر الزيات العام لتفقد أوضاع المرضى والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفى.

حيث تفقد المحافظ قسم الطوارئ وتواصل مع المواطنين للتأكد من تلقيهم العلاج بالمجان، كما تفقد الصيدلية للتأكد من توافر الأدوية بصفة دائمة.

كما تفقد المحافظ وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى والتي تضم 32 وحدة للغسيل وتعمل 4 ورديات يوميا حيث أصدر المحافظ توجيهاته بعمل الصيانة الدورية لوحدات الغسيل الكلوي لكي تتمكن من استيعاب أكبر عدد من المرضى.

كما تفقد المحافظ وحدة العناية المركزة المستشفى حيث أصدر المحافظ تعليماته المشددة لمدير المستشفى بتحسن جودة الوجبات المقدمة للمرضى وتقديمها في أطباق.

وخلال الزيارة وجه اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بالوجود اليومي بالمستشفى العام لمتبعة حضور الأطباء ومتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين والتأكد من توافر الأدوية.

رافق المحافظ المهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الادراة المركزية والدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات.

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