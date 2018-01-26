موجز الـ3صباحا|إصابة عايدة رياض بمرض خطير وجماعات مسلحة تقاتل مع تركيا

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث تحدثت الفنانة عايدة رياض عن تفاصيل إصابتها بمرض خطير، والتي أصيبت به في 2015، موضحة أنها اضطرت إلى الابتعاد قليلًا عن المشاركة في الأعمال الفنية.

وقالت عايدة خلال استضافته في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على فضائية "سي بي سي": "كنت مريضة بمرض خطير، وكنت متكتمة على الموضوع ومش عايزة أعرف حد، والدكتور قالي كل 20 يوم تجيلي 3 أيام عشان ناخد الكيماوي".

وأضافت عايدة أن الطبيب طلب منها الاستمرار في عملها، فشاركت في مسلسل "حالة عشق" مع الفنانة مي عز الدين، مؤكدة أنها تماثلت للشفاء الآن.

شهدت ساحة الصراع في سوريا خلال السنوات السبع الماضية تغيرات وتبدلات على كافة الصعد ومن بينها تسميات وولاءات فصائل المعارضة السورية المسلحة.

عدد قليل منها حافظت على أسمائها وهياكلها الأساسية فيما البقية بدلت تسمياتها وولاءاتها مرارا، وفي الوقت الراهن لا يوجد في شمالي سوريا سوى مجموعات قليلة وصغيرة تطلق على نفسها "الجيش الحر"بعد أوقفت دول تزويدها بالمال والسلاح.

ورصدت "بي بي سي" الجماعات المسلحة التي تدعمها تركيا في عمليتها العسكرية ضد الأكراد.

ولا بد من الإشارة في هذا المجال إلى أن الجماعات المتشددة مثل "النصرة" و "أحرار الشام" وغيرها تركت مجموعات صغيرة تنشط وتقاتل تحت راية "الجيش الحر" في مناطق سيطرتها وتحت قيادتها كي تلعب دور القناة التي تتلقى عبرها الأسلحة الضرورية التي كانت تخضع للتدقيق من قبل الجهات الخارجية، مثل الصواريخ المضادة للمدرعات.

لواء السلطان مراد:

هي مجموعة شكلتها تركيا وتقدم لها كافة أنواع الدعم المالي والتمويل العسكري واللوجستي وتدرب عناصرها. وهذه الجماعة تشكلت نتيجة اندماج مجموعات "لواء السلطان محمد الفاتح" في ريف حلب ولواء "الشهيد زكي تركماني" ولواء "أشبال العقيدة " مع قوات "السلطان مراد".

هذا الفصيل يمثل غالبية الجماعات التركمانية المسلحة في ريف حلب الشمالي ومدينة حلب.

فرقة الحمزة:

هي جماعة دربتها تركيا وأعلنت عن تأسيسها في أبريل 2016 وانضمت إليها جماعة تركمانية تدعى "لواء سمرقند" نسبة إلى مدينة سمرقند في أوزبكستان. هذه المجموعة كانت إحدى أولى الجماعات التركية التي دخلت مدينة جرابلس السورية عام 2017 من بوابة قرقميش برفقة الجيش التركي وسيطرت على المدينة بالتعاون مع الجيش التركي.

فيلق الشام:

ويعرف كذلك باسم فيلق حمص. تم الاعلان عن تشكيل هذه الجماعة في مارس عام 2014 وهي عبارة عن اتحاد 19 فصيل اسلامي مقرب من جماعة الاخوان المسلمين السورية في حلب، وإدلب، وحمص، وحماة، وانضم "فيلق الشام" إلى مجموعة من الفصائل في 26 أبريل 2015 وأسسوا غرفة عمليات "فتح حلب" بقيادة ياسر عبد الرحيم.

حركة نور الدين الزنكي:

تعد واحدة من أهم المجموعات المدعومة من قبل تركيا في ريف حلب، تشكلت في أواخر عام 2011 من قبل الشيخ توفيق شهاب الدين في قرية الشيخ سليمان شمال غرب حلب، وفي يوليو 2016 ظهر فيديو على الإنترنت لمجموعة من أفراد هذه المجموعة وهم يذبحون طفلًا في الـ 15 من العمر. وتحالفت الحركة مع هيئة تحرير الشام قبل أن تنشب خلافات بينهما وتتحول إلى مواجهات عسكرية انتهت بانفصالها عن الهيئة.

حركة أحرار الشام:

هي إحدى المجموعات السلفية التي نشأت في السنوات الاولى من الأزمة السورية وذلك باتحاد أربع مجموعات جهادية هي "كتائب أحرار الشام، حركة الفجر الإسلامية، جماعة الطليعة الإسلامية وكتائب الإيمان" وتعتمد هذه المجموعة في تمويلها على تركيا، ودول الخليج، وشبكات "جهادية" عربية.

تراجعت الحركة كثيرا عقب مقتل قيادتها المؤسسة وفقدت مواقعها ونفوذها إلى حد كبير عقب مواجهات مسلحة مع هئية "تحرير الشام" التي طردتها من محافظة إدلب واستولت على مقراتها وأسلحتها. التحقت مجموعة كبيرة منها بهيئة "تحرير الشام" فيما لاذت البقية بجيب صغير عند معبر "باب الهوى" مع تركيا.

لواء صقور الجبل:

هي مجموعة تنشط في محافظة إدلب وكانت بالأصل جزءًا من "ألوية أحفاد الرسول" والتحقت لاحقاً بـ "جبهة ثوار سوريا" التي كانت تنشط في محافظة إدلب و قضت عليها النصرة لاحقا وطردتها من هناك. وتتخذ المجموعة اسمها من جبل الزاوية في ادلب.

الجبهة الشامية:

هي اتحاد لمجموعات إسلامية وسلفية من مدينة حلب وهي كتائب نور الدين الزنكي، بقايا لواء التوحيد، جيش المجاهدين، الجبهة الإسلامية، تجمع فاستقم كما أمرت، جبهة الأصالة والتنمية، وبقايا حركة حزم ومئات الجماعات المسلحة الأخرى.

جيش النصر:

وهي عبارة عن مجموعات صغيرة تنتشر في أرياف حماة وإدلب واللاذقية، تم تجميعها في جسد واحد باسم جيش النصر.

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