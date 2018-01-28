موجز الـ3 صباحا| تفتيش 80 شقة بالغردقة.. وإيران تعتقل 16 داعشيا

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، اعتقال 16 شخصا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش، ومقتل 3 من عناصره في مواجهات في جنوب البلاد، بحسب موقع "الصباح نيوز".

وقال الجنرال محمد بكبور، قائد القوات البرية في الحرس الثوري "اعتقل 16 عنصرا في الجماعة الإرهابية وقتل عدد كبير منهم" السبت في مواجهات "في منطقة بامو" في محافظة فارس (جنوب)، لافتا الى مقتل "ثلاثة عناصر في الحرس الثوري".

من جهة أخرى، شنت اليوم مباحث الآداب بالبحر الأحمر، بالتنسيق مع الأمن الوطني، حملة أمنية لفحص الشقق المفروشة، والفنادق الشعبية، وتمكنت الحملة التي أشرف عليها اللواء حسام كمال، مدير أمن البحر الأحمر، من فحص 80 شقة، مفروشة.

وتم ضبط 4 عدم الإخطار عن مفروش، وتم فحص 12 فندقا شعبيا بالاشتراك، مع فرع الأمن الوطني بالبحر الأحمر، ويتمثل الفحص في حصر بيانات المقيمين، بالشقق تمهيدا للكشف الجنائي والسياسي فضلا عن الفحص الوقتي لأي اشتباهات.

وإلى أبرز عناوين الأخبار:

إيران تعتقل 16 جهاديا وتعلن مقتل ثلاثة من الحرس الثوري في مواجهات

فحص 80 شقة مفروشة و12 فندقا شعبيا بالغردقة

سامح شكري: الأوضاع في ليبيا تخدم الإرهاب في التمدد لإفريقيا

معتز عبد الفتاح: خوض السيسي انتخابات الرئاسة منفردا حدث في دول أخرى

علي حميدة: ارتبطت بصداقة وثيقة مع القذافي.. وكنت أزوره في بيته

رسالة للمشتبه به الرئيسي في اعتداءات باريس تظهر اعتزامه تفجير حزام